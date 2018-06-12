Сионисты напали на палестинскую деревню

Сионисты не прекращают совершать нападения на палестинцев. По информации агентства «Анадолу», сионисты ранили двух палестинцев в деревне Бурин на юге Наблуса на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

Один из палестинских активистов сообщил, что на Западном берегу реки Иордан группа еврейских поселенцев из поселения «Ицхар» напала на дома палестинцев в деревне Бурин. Начались столкновения с палестинцами, в которые вмешались и израильские военные.

В результате конфликта, двое палестинцев получил огнестрельные ранения. Один из палестинцев был ранен в грудь, другой - в область шеи. Они были госпитализированы у местную больницу.