Родители Тимура Куашева подали жалобу в ЕСПЧ

Родители убитого четыре года назад журналиста и правозащитника из Кабардино-Балкарии Тимура Куашева подали жалобу в Европейский суд по правам человека на неисполнение государством обязательств по его защите. Они отмечают, что силовики не предприняли никаких мер, несмотря на заявления со стороны активиста о неоднократных фактах угроз в его адрес.

Родители Куашева напоминают, что с апреля 2013 года в адрес их сына неоднократно поступали угрозы. Причиной называют его правозащитную деятельность. Он неоднократно выступал против притеснения мусульман не только в России, но и в других странах. Например, участвовал в круглых столах и митингах, где поднималась проблема израильско-палестинского конфликта, а также притеснений мусульман в Мьянме.

Куашев вел активную работу не только как правозащитник, но и как журналист. Несколько лет освещал для сайта «Кавказская политика» резонансное дело о нападении на Нальчик в 2005 году, известное как «процесс 58-ми».

Напомним, 27-летнего Тимура Куашева нашли мертвым 1 августа 2014 года в Нальчике. Под левым глазом был обнаружен синяк, а в районе левой подмышечной впадины – след от укола, что дало основания настаивать на насильственном характере его смерти. Внутренних повреждений обнаружено не было, и эксперт Гадзаев предположил, что причина смерти – отравление неизвестным веществом.

Однако, по версии силовиков, смерть Тимура наступила в результате «острой коронарной недостаточности, возникшая на фоне неизвестной вирусной инфекции». Родители Куашева, его друзья и коллеги отрицают официальную версию, заявляют, что Тимур был абсолютно здоров, занимался спортом и настаивают на том, что он был убит.

Родители Тимура заявляют, что в адрес их сына неоднократно поступали угрозы. В мае 2014 года сам журналист подал заявление на имя прокурора Кабарднио-Балкарии, руководителя управления СКР по региону, главы МВД. Заявление было также направлено в правозащитные организации. Однако, силовиками не были предприняты никакие меры по защите жизни журналиста.