В Адыгее силовики сфабриковали дело против местного жителя, обвинив в участии в ИГ*

Силовики в Адыгеи фабрикуют уголовное дело о вербовке в запрещенную в Россию организацию «Исламское государство». Об этом сообщает Кавказ.Реалии. Силовики из ФСБ необоснованно преследуют местного жителя Сайода Убайдова, который не имеет никакого отношения в ИГИЛ. Об это заявляет его дядя Хайретдин Тоиров, которого силовики под пытками угрозами заставляли оговорить племянника.

Хайретдин рассказывает, что за отказ от сотрудничества 8 июня был похищен его родной брат, а его бизнес подвергли немотивированным проверкам контролирующими структурами.

По его словам, силовики задержали Убайдова и поместили под стражу в марте этого года.

«Мы таджики, но мы граждане России, живем 10 лет в Адыгее. Сайод сидит в СИЗО №1 Тлюстенхабля. Сотрудники управления ФСБ по Адыгее заставляли меня, чтобы я уговорил своего племянника признать вину и подписать соответствующие документы. Я отказался. Мне обещали проблемы и они начались. У меня маленький магазинчик в далеком ауле, где никогда никакой проверки не было. Сейчас пришли из Роспотребнадзора, пожарники проверили, из администрации приехали, им тоже что-то нужно», - рассказал Тоиров.

8 июня 53-летний брат Тоирова, Джамалутдин, был похищен из собственного дома в поселке Новый Тахтамукайского района.

«Он проходил свидетелем по этому делу. Пришли домой, как бандиты, ничего не показали, его силой посадили в машину, куда-то увезли. Я поехал в отдел полиции, заявил о похищении моего брата, а там мне сразу сказали, что это сотрудники ФСБ. 9 июня его повезли в суд, предъявили обвинение в отказе в прохождении медосвидетельствования - якобы он принимал наркотики. Он говорит, что никто ему не предлагал прохождение медосвидетельствования, а к наркотикам не имеет никакого отношения. Сначала его заставляли оговорить племянника, что тот замешан в вербовке, но он отказался. Его один раз били электрошокером, у него был сердечный приступ. Сейчас ему дали 15 суток», - рассказал Хайретдин Тоиров.

* - запрещенная в России организация