Асадиты готовят очередную химическую атаку?

Пресс-секретарь Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил в понедельник, что бойцы Свободной Сирийской армии уже принесли канистры с хлором в поселение Дейр-эз-Зор для очередного «химического нападения на гражданских лиц».

«Согласно информации, полученной по трем независимым каналам в Сирии, командование так называемой Свободной Сирийской армии при содействии военнослужащих спецслужб США готовит серьезную провокацию с использованием токсичного вещества в провинции Дейр-эз-Зор», - сказал Конашенков.

Министерство отметило, что видео с использованием химических веществ станет основанием для нападений коалиции США на учреждения сирийского правительства.

Министерство обороны России предупреждает, что «использование таких провокаций для дестабилизации ситуации в Сирии неприемлемо», подчеркнул Конашенков.

О чем может говорить заявление Конашенкова? Все, кто следит за конфликтом в Сирии, уже знакомы с этим сценарием. Сначала появляется предупреждение от российских военных о том, в Сирии будет применено химическое оружие.

В прошлый раз глава российского генштаба Валерий Герасимов заявлял, что «боевики планируют инсценировку химической атаки в Восточной Гуте, которую США намерены использовать как повод для нанесения удара по сирийским правительственным силам».

Вслед за тем асадиты действительно наносят удар химическим оружием, пользуясь заявлениями российских военных в качестве зеленого света, так как теперь любая химическая атака (вне зависимости от того, чем руководствуется МО РФ, когда делает эти заявления) заранее опровергается как «инсценировка».

Поэтому, сейчас, после заявления Конашенкова, есть все основания замереть и ждать повторения химической атаки «животным» Асадом. На этот раз в Дейр-эз-Зоре.