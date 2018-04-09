Очередная химическая атака в Сирии: десятки погибших в Думе

Башару Асаду словно было мало того, что он и так уже почти полностью захватил Восточную Гуту, истребив там полторы тысячи гражданских, и теперь он решил усилить свой успех новым актом военного преступления с использованием химического оружия. Сообщается, что химическая атака в Думе, последнем оплоте повстанцев вблизи Дамаска, убила по меньшей мере 85 человек и затронула еще сотни.

«Белые каски», группа гражданской обороны, работающая в оппозиционных районах Сирии, заявили в субботу, что большинство погибших — это женщины и дети. Многие из них пытались найти убежище в подвалах зданий, чтобы избежать обстрелов со стороны армии асадитов.

«Семьдесят человек задохнулись до смерти, а сотни все еще задыхаются», - сказал Аль-Джазире Райед аль-Салех, глава «Белых касок», добавив, что число погибших должно возрасти до более 100 человек, поскольку многие люди находятся в критическом состоянии.

Аль-Салех расказал, что асадиты сбросили на Думу хлорин и другой, неопознанный, но более сильный газ. Свидетели, находившиеся на крышах зданий, рассказывают, что видели, как с воздуха сбрасывали газовые бомбы, из которых распространялся зеленый газ.

Атака произошла во второй день жестокой наземной и воздушной операции со стороны асадитских сил после периода относительного спокойствия.

Асадиты заявляют, что их наступление было ответом на смертоносный обстрел жилых районов Дамаска группой Джайш аль-Ислам, последней оставшейся оппозиционной группой в Восточной Гуте. Джайш аль-Ислам отрицает это утверждение.

В свою очередь, силы асадитов по привычной уже схеме отрицают любое использование химического оружия. Тем не менее, доказательств так много, и они столь очевидны, что асадитам не верит весь мир, если не считать тех, для кого отрицание асадитских преступлений стало таким же привычным, как и для самого Башара Асада – во многих случаях это просто его союзники и соучастники. Более того, как отмечают некоторые эксперты, именно российские военные дают карт-бланш асадитам на применение химического оружия. Например, глава российского генштаба Валерий Герасимов отмечал, что «боевики планируют инсценировку химической атаки в Восточной Гуте, которую США намерены использовать как повод для нанесения удара по сирийским правительственным силам». Чем бы не руководствовался Герасимов, для сил Асада это как зеленый свет, ибо любая химическая атака будет заранее опровергнута как «инсценированная».

Однако, мир в «инсценировку» не верит. Так, Турецкая Республика заявила, что «Невозможно оправдать и принять такие атаки какой-либо причиной, в любой форме и в любом способе… Мы решительно осуждаем нападение, и у нас есть сильное подозрение, что оно было осуществлено режимом, чья история использования химического оружия известна международному сообществу». Столь же строго осудили химическую атаку и представители европейских стран.

С призывом к проведению заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации в Восточной Гуте выступил глава французского МИД Жан-Ива Ле Дриана. «Глубокое потрясение от ужаса этого ужасного преступления, которое потрясло совесть человечества» выразил представитель Катара, тогда как дипломаты Саудовской Аравии выразили «глубокую озабоченность» и тоже осудили атаку. Британцы заявили, что атака является «еще одним доказательством жестокости Асада в отношении невинных гражданских лиц и бессердечного игнорирования его сторонниками международных норм». Папа римский Франциск в обращении к пастве в воскресенье осудил это злодеяние:

«Нет хорошей или плохой войны и ничто, ничто не может оправдать использование таких инструментов истребления против безоружных людей и населения».

Довольно жестко на эту химическую атаку отреагировал американский президент Дональд Трамп. Он предупредил, что Асад заплатит за это «большую цену»:

«Многие погибли, в том числе женщины и дети, в бессмысленной ХИМИЧЕСКОЙ атаке в Сирии».

Редкий случай, когда можно согласиться с Трампом. К тому же, в отличие от некоторых других (уже упомянутых) стран, для которых только Асад является «красной линией», зато союзники Асада якобы являются «миротворцами», Трамп (к его чести) справедливо отметил, кто по-настоящему ответственен за трагедию:

«Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку животного Асада».

Об этом также напомнили и в Госдепе:

"Как мы говорили ранее, в конечном счете ответственность за жестокие нападения на бесчисленных сирийцев с помощью химоружия лежит на России. Защита Россией режима Асада и неспособность остановить использование химического оружия в Сирии ставит под вопрос ее (России) приверженность разрешению всего кризиса…

Соединенные штаты призывают Россию прекратить свою безусловную поддержку (властей Сирии) и работать с международным сообществом над предотвращением дальнейших варварских химатак".

Многие припомнили сейчас Трампу, что сам он ранее выступал против интервенции в Сирию, в период президентства Обамы, но с другой стороны, прошел ровно год с американского удара по силам режима после химической атаки в городе Хан Шейхун. Как сообщают уклончиво американские чиновники, новый удар по асадитским силам «не исключен».

Ракетный удар по асадитам все же был нанесен. 9 апреля СМИ сообщили, что по авиабазе Т-4 в провинции Хомс был нанесены ракетные удары. Асадитские СМИ сообщают, что несколько ракет удалось сбить, но другие достигли цели и несколько человек на базе погибли. Пентагон отрицает свою причастность, существует серьезное подозрение, что это дело Израиля. Но на момент написания статьи Израиль также не подтвердил свою причастность.

Между тем, стало известно, что в воскресенье было достигнуто соглашение между Джайш аль-Ислам и Россией о прекращении огня и эвакуации бойцов и гражданских лиц из района Восточной Гуты.

Согласно этого соглашению, российская военная полиция переместится в Думу, чтобы удержать асадитские войска, пока 8 000 бойцов Джайш уль-Ислам и около 40 000 их родственников будут выходит из Думы двумя партиями. Также, по некоторым данным состоится обмен военнопленными.