Представителя ООН по противодействию пыткам не пустили в Крым

Специальный докладчик ООН по противодействию пыткам Нильс Мельцер не смог получить доступ в тюрьма в присоединенном к России Крыму, чтобы провести мониторинг.

«Я обратился к де-факто власти, которая сейчас контролирует Крым, относительно доступа. Российская власть не готова была предоставлять доступ в рамках части моего визита в Украину. Я не смог попасть в Крым, поэтому я не контактировал лично с де-факто властями в Крыму, включая российского омбудсмена, именно из-за отказа», – заявил он.

Он рассказал, что встретился со многими жертвами пыток и жестокого обращения, которые покинули полуостров после того, как эти лица были подвергнуты пыткам и жестокому обращению со стороны российских силовиков.

«Согласно полученной информации, крымские татары подвергались особому преследованию, особенно те, кто бойкотировал так называемый референдум в марте 2014 года. Такие действия правоохранителей оправдывались борьбой с терроризмом», – отметил Мельцер.