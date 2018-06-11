В Чечне мужчину оштрафовали за распространение песен Муцураева

В Чечне местный житель поплатился за прослушивание запрещенных в России песен Тимура Муцураева. Суд Веденского района признал мужчину виновным по статье 20.29 КоАП (массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов). Обвинили его в том, что он распространил песни Муцураева через мессенджер в WhatsApp.

Суд присудил ему штраф в размере полторы тысячи рублей.

Напомним, в апреле и в мае за публикации в социальных сетях песен Муцураева были оштрафованы четверо жителей Чечни.