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В Чечне мужчину оштрафовали за распространение песен Муцураева

11 июня в 18:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В Чечне местный житель поплатился за прослушивание запрещенных в России песен Тимура Муцураева.  Суд Веденского района признал мужчину виновным по статье 20.29 КоАП (массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов). Обвинили его в том, что он  распространил  песни Муцураева через мессенджер в WhatsApp.

Суд присудил ему штраф в размере  полторы тысячи рублей.

Напомним, в апреле и в мае за публикации в социальных сетях песен Муцураева были оштрафованы четверо жителей Чечни.

Автор: Нуруль Иман
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