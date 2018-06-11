Адвокат имама Велитова намерен в ЕСПЧ взыскать с России €70 тысяч

Дагир Хасавов, адвокат московского имама Махмуда Велитова, сообщил, что обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой взыскать с России €70 тысяч за нарушение прав осужденного и причиненный ему моральный вред.

«Я подготовил и сегодня отправил в Страсбург свою позицию на ответ властей РФ и требования по справедливой компенсации, что является обычной в практике этого суда. Мы требуем взыскать с Российской Федерации в пользу Махмуда Велитова €70 тыс., из которых €50 тыс. являются компенсацией причиненного морального вреда, - сообщает адвокат Дагир Хасавов. - Мы считаем, что российские суды нарушили его права на справедливое разбирательство, свободу мысли, совести и религии, а также на свободу выражения мнения».

Хасавов напоминает, что уполномоченный РФ при ЕСПЧ Михаил Гальперин ранее попросил Европейский суд отклонить жалобу, посчитав ее злоупотреблением права. «Изначально мы с Велитовым не ставили вопрос о каких-либо компенсациях, а пытались добиться справедливости в юридической оценке прочитанной заупокойной молитвы, а также в том, что пожилого и больного имама отправили в колонию на три года за его веру», - отметил адвокат.

Напомним, 28 апреля 2017 года в Москве военный суд признал Велитова виновным по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма») и приговорил к трем годам колонии общего режима. Обвинили имама за молитву, в которой он упомянул об убитом в Дагестане проповеднике Абдулле Гаппаеве, которые силовики безосновательно назначили террористом.