Молчаливый протест возле посольства РФ - акция погибших в катастрофе малазийского «Боинга»

8 июня перед российским посольством в Гааге прошел «молчаливый протест» в память о погибших при крушении Боинга-777, сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года.

Сообщается, что семьи погибших установили 298 пустых кресел в парке напротив посольства России. Родственники жертв также обратились к Путину, правительству и всем россиянам. В обращении сказано, что 12 июня в России отмечается день независимости, но, по мнению авторов обращения, праздновать ей нечего, так как власти страны не принимают общепринятых ценностей.

«298 человек, 80 из них дети ничего не будут праздновать сегодня. Их места остаются пустыми. Те, кто, запечатал их судьбу, молчат и отводят взгляд», — говорится в обращении.

Напомним, в мае Объединенная следственная группа (JIT) заключила, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого летом 2014 года был сбит Боинг-777, следовавший рейсом MH17 «Малазийских авиалиний», был доставлен в Донбасс из 53-й зенитной ракетной бригады, расположенной под Курском. После заявления JIT власти Нидерландов и Австралии официально обвинили Россию в катастрофе малазийского Боинга.

Но Кремль заявил, что ракета комплекса «Бук», сбившая в 2014 году Боинг-777, не принадлежит российской армии.