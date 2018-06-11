В Сомали погиб американский спецназовец

На минувшей неделе многие американцы неожиданно для себя узнали, что американские войска по прежнему присутствуют в Сомали. Поводом для этого стало соболезнование, выраженное Дональдом Трампом по поводу смерти одного из американских коммандос.

Сообщается, что один американский спецназовец был убит, а еще четверо ранены в минувшую пятницу, когда они попали под обстрел в Сомали во время операции против боевиков Аш-Шабаб.

Американцы сражались вместе с 800 сомалийскими и кенийскими, когда бойцы Аш-Шабаб напали на них около 2:45 вечера, используя минометы и стрелковое оружие.

Один из местных солдат был также ранен в результате нападения, заявили американские военные в заявлении, не уточнив, является ли этот боец военнослужащим вооруженных сил Сомали или Кении.

Хотя один из раненых американцев не получил дополнительной помощи после лечения на поле, остальные трое и раненый местный солдат были эвакуированы для последующего медицинского ухода.

Войска находились на миссии по очистке от Аш-Шабаб конфликтных районов, а также деревень, контролируемых боевиками, и чтобы «создать постоянный боевой аванпост», призванный расширить зону действия сомалийского государства, как говорится в заявлении Африканского командования вооруженных сил США.

«США предоставили консультации, помощь и воздушное наблюдение во время миссии», - сказано в сообщении.

Несмотря на неожиданность для многих американцев, не является секретом, что в Сомали развернуто около 500 американских военнослужащих.