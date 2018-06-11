Австрия: конец или начало "политического ислама"?

Решение австрийских властей о закрытии нескольких мечетей и исламских центров и высылке из страны десятков имамов предсказуемо вызвало бурные эмоции — вплоть до угроз «войны полумесяца и креста» со стороны президента Турции Эрдогана. Однако событие это требует серьезного анализа на холодную голову и без лишних эмоций.

Понятно, что сейчас в одной европейской стране за другой к власти приходят правые и националистические партии, которые мечтают покончить с моделью мультикультурализма, получившей распространение в последние несколько десятилетий. И очевидно, что процесс этот будет только набирать силу.

Но на примере Австрии, в частности, интересно то, какими соображениями коалиционная власть радикальных националистов (Партия Свободы) и умеренных консерваторов (Австрийская Народная Партия) обосновывает свои действия для публики. А их два — борьба с «политическим исламом» и «параллельными обществами».

Интересно, однако, то, что если о параллельных обществах в лице турецких и арабских землячеств и исламских структур можно говорить вполне реально, то их влияние на политику в Австрии равно примерно нулю. То есть, не совсем так — влияние этот фактор на политику оказывает, но не в качестве субъекта, каковым он не является, а в качестве объекта - «козла отпущения» и «груши для битья», используемых для этих целей популистами-исламобами. То есть, парадоксальным образом тот формат политизации, который сложился в этих организациях, в политике страны их проживания работает исключительно на их врагов.

Почему же так происходит? Дело в том, что политизация этих исламских сообществ, о которой австрийские власти говорят как о «политическом исламе», устремлена исключительно за пределы Австрии, а ее саму рассматривает как место деятельности зарубежных филиалов иностранных политических структур.

Например, если взять турецкие мечети и организации, то их обвиняют в том, что они ведут агитацию в пользу правящих в Турции партий — AKP и MHP и мобилизуют турок на поддержку проводимой нынешней властью государственной политики, в частности, вызывающей нарекания в ЕС. Если взять арабские организации, то там ситуация будет примерно такой же, с той разницей, что в центре их внимания будут Палестина, Сирия и т.д., к событиям в которых приковывается внимание членов соответствующих общин.

Все это вызывает со стороны австрийцев обвинения в иностранной экспансии, мол, Австрия превращена в выездную площадку арабских стран и Турции, выходцы из которых создают в ней «параллельные сообщества». Но, если вдуматься, именно такой вариант выгоден и самим исламофобам — ведь он позволяет преподносить мусульман как исключительно иностранцев и агентов иностранного влияния. При этом сотни тысяч мусульман, живущих в Австрии уже годами, а то и десятилетиями, среди которых немало австрийских граждан, в самой ее политике именно как мусульмане не принимают почти никакого участия и не предлагают австрийскому обществу решения его проблем.

Для сравнения вспомним недавнюю историю с французской студенткой Марьям Пужету, которую также обвинили в продвижении «политического ислама» - на том основании, что она дала комментарий по насущному для французского общества вопросу реформы образования, будучи одетой в хиджаб. И надо сказать, что хотя девушка отвергла эти обвинения, в ее случае оснований для подобного определения куда больше, чем в случае с сотнями тысяч и миллионами членов турецких и арабских сообществ в Европе, продолжающих жить исключительно проблемами стран своего происхождения. Она оказалась активной участницей французской политики и общественной дискуссии, причем, будучи мусульманкой, не скрывая свой Ислам и гордо нося его символ. И в этом качестве, кстати, была поддержана своими соратниками — французскими студентами, вставшими на ее защиту от нападок.

Для мусульман, живущих на постоянной основе в странах вроде Австрии и собирающихся в них остаться, возможен и перспективе именно такой «политический ислам». Забавно, что своей борьбой с «параллельными сообществами», продолжающими жить проблемами иностранных государств, австрийские исламофобы невольно могут поспособствовать именно ему. А именно рождению в будущем настоящего политического Ислама, побуждающего своих сторонников активно включаться в общественно-политическую жизнь Австрии и заручаться поддержкой местный жителей, а не противопоставлять себя им.