Талибан согласился на перемирие во время праздника Ид аль-Фитр

Движение Талибан в субботу объявило о своем первом прекращении огня в Афганистане после вторжения США в 2001 году. Перемирие с режимом Кабула объявлено на три дня и было позитивно воспринято афганцами, в целом уставшими от войны.

Но Талибан предупредил, что приостановка боевых действий в течение первых трех дней Ида, праздника по окончанию Рамадана, не распространяется на иностранных оккупантов, которые также будут подвергаться нападению со стороны талибов.

Неожиданный шаг наступил через два дня после того, как афганское правительство объявило о недельном прекращении операций против талибов.

Впервые за почти 17 лет конфликта талибы объявили о прекращении огня, хотя и ограниченном.

«Всем моджахедам приказано прекратить наступательные операции против афганских войск в течение первых трех дней Ид аль-Фитр», - заявил Талибан в сообщении журналистам через WhatsApp.

Он также добавил, что «если моджахеды будут атакованы, мы будем защищаться».

Талибан также заявил, что «иностранные оккупанты являются исключением» в приказе, направленном его бойцам по всей стране.

«Наши действия будут продолжаться против них, мы будем нападать на них везде, где мы их видим», - говорится в заявлении.

Даже кратковременное прекращение боевых действий весьма поможет мирным жителям в раздираемой войной стране, где они платят непропорциональную цену своими жизнями.

Многие афганцы лелеют надежду, что это прекращение огня станет прологом к более длительному перемирию между правительством Гани и талибами.

С другой стороны, ряд наблюдателей призывает не быть слишком оптимистичными, и напоминает, что в Афганистане существуют другие группы, вроде ИГИЛ*, способные испортить праздничное перемирие намеренным усилением насилия.

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