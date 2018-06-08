Президент Афганистана объявил о перемирии с Талибаном

Президент Афганистана Ашраф Гани объявил вчера о временном прекращении огня и перемирии с Талибаном до 20 июня. Перемирие приурочено к последним дням Рамадана и празднику Ид аль-Фитр (буквально «с 27 рамадана до пятого дня после Ид аль-Фитр»).

Столь долгое перемирие в новейшей истории Афганистана, с начала американского вторжения в 2001 году, не имеет прецедентов, и по мнению некоторых наблюдателей, свидетельствует о невероятной усталости правительственных сил (впрочем, усталость затрагивает и талибов). Пока не известно, каково будет решение талибов. Спикер Талибан Забихулла Муджахид сказал AFP, что сейчас идут консультации.

«Это прекращение огня - это возможность для «Талибана» понять, что их насильственная кампания не завоевывает сердца и умы, а еще больше отчуждает», - сказал Гани.

«С объявлением о прекращении огня мы олицетворяем силу афганского правительства и волю народа для мирного урегулирования афганского конфликта».

В тоже время Ашраф Гани указал, что война с другими группами, в первую очередь с ИГИЛ*, продолжится.

Неожиданное решение пришло через несколько дней после того, как в столице, Кабуле, собрались ведущие религиозные лидеры Афганистана, выпустив фетву против взрывов и нападений смертников.

На религиозное собрание напал террорист-смертник, в результате чего погибло не менее семи человек.

Также неожиданно, предложение Кабула о прекращении огня приветствовали США. «Предложение афганского правительства о временном прекращении огня подчеркивает его приверженность миру как национальной, так и религиозной ответственности», - говорится в заявлении Госдепартамента США. Он добавил, что прекращение огня позволит афганскому народу отпраздновать праздник Ид-уль-Фитр, который знаменует собой конец Рамадана, не опасаясь насилия.

Россия также приветствовала предложение о прекращении огня, но заявила, что сомневается, что «Талибан» присоединится к ней, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на специального представителя президента Владимира Путина по Афганистану Замира Кабулова.

Напомним, что еще в феврале Ашраф Гани предложил признать «Талибан» в качестве законной политической стороны в предлагаемом политическом процессе, который, по его словам, может привести к переговорам, чтобы положить конец более чем 16-летней войне.

Гани предложил прекратить огонь и освободить пленных, с целым рядом условий, включая новые выборы с участием Талибан, и провести обзор конституции вместе с талибами, чтобы положить конец конфликту, который только прошлом году убил или ранил более 10 000 афганских гражданских лиц.

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