Сионисты сожгли палатки палестинских активистов

Сионистский режим сжег палатки, установленные палестинцами на границе сектора Газа в рамках мирных акций, получивших название «Великое возвращение». Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Как сообщают местные источники, сионистские беспилотники выпустили ракеты по палаткам, установленным на востоке города Рафах.

Кроме того, беспилотники сожгли автомобильные шины, которые жители Газы собрали у границы, чтобы использовать их восьмого июня во время акции протеста «Миллионный Иерусалим», приуроченной к 51-й годовщине Дня «Нексе» (День потери земель).

В Верховном комитете возвращения и прорыва блокады сообщили, что действия Израиля свидетельствуют о его страхе перед предстоящими акциями.

Представитель движения ХАМАС Абдульлатиф Кану заявил, что действия Израиля не повлияют на дух палестинцев, которые придут к границе для участия в акции «Миллионный Иерусалим».

По его словам, это только способствует усилению решимости палестинцев в вопросе прорыва блокады Газы и продолжения акций.