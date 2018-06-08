В России по секретному приказу уничтожают архивы об узниках ГУЛАГа

В России уничтожают архивные учетные карточки со сведениями о репрессированных в СССР. Об этом заявил директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов. В связи с этим, Романов написал письмо советнику президента России Михаилу Федотову, в котором попросил разобраться в ситуации. По информации издания, в нем говорится, что учетные карточки начали уничтожать на основании засекреченного межведомственного приказа 2014 года. Согласно этому приказу, карточки с информацией о репрессированном гражданине СССР и его пребывании в ГУЛАГе следует уничтожать по достижении им 80 лет.

«Когда есть документ, его фальсифицировать практически невозможно. А когда документа нет, можно придумать все, что угодно», – заявляет Романов.

Он сообщил, что информацию об уничтожении картотек музей получил от исследователя Сергея Прудовского. Последний весной искал информацию о репрессированном крестьянине Федоре Чазове и выяснил, что были уничтожены не только личное дело, но и архивная карточка заключенного. В управлении МВД по Магаданской области, куда обратился историк, сообщили, что 12 февраля 2014 года был издан приказ с грифом «для служебного пользования». В документе, который подписан ФСБ, МВД, Минюстом, Генеральной прокуратурой, Службой внешней разведки и другими ведомствами, говорится, что карточки на осужденных подлежит хранить «до достижения ими (осужденными) 80-летнего возраста».

Прудовский пояснил, чем так важны эти архивы: там есть информация, которую не найти в ФСБ или госархиве — где отбывал наказание человек, переводили ли его из одного лагеря в другой и самое главное — выжил ли он.

Директор международного общества «Мемориал» Елены Жемковой заявила, уничтожение архивных карточек жертв советских репрессий, которое происходит в России на основании тайного межведомственного приказа, приведет к полной утрате сведений об их судьбе.

По ее словам, при отсутствии карточек, которые хранят последние крупицы информации о лагерных заключенных, нельзя будет узнать о том, умер ли человек, освободился из мест лишения свободы или попросту не вернулся в семью. «И это, конечно, катастрофа», — сказала исполнительный директор «Мемориала».



Советник президента России Михаил Федотов заявил, что разберется в ситуации и будет отстаивать сохранение архивных материалов, так как в них содержатся важные исторические сведения.

Стоит отметить, что точно неизвестно, сколько людей в СССР подверглось репрессиям . «Мемориал» заявляет, что цифра может достигать двенадцать миллионов.