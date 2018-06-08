Очевидцы: «ликвидация боевиков» в Ингушетии – это инсценировка силовиков

Сегодня в пятницу месяца Рамадан в Ингушетии силовики убили трех членов одной семьи. Силовики заявили, что в Назрани ликвидировали боевиков, в том числе, женщину, которую они назвали сообщницей. Однако, соседи и очевидцы «спецоперации» называют утренний расстрел семьи инсценировкой, а убитых характеризуют только с хорошей стороны.

Как сообщает «Кавказ.Реалии», убитые являлись членами одной семьи. Соседи глубоко сомневаются в причастности убитых к деятельности вооруженного подполья.

«Спецоперация» началась в 5 утра, когда постящиеся только-только ложатся спать после сухура и утренней молитвы.

В городе был отключен Интернет 3G.

Убитые были членами одной семьи, их фамилия – Оздоевы. «Это дом сотрудника полиции, полковника Али Оздоева, все они члены одной семьи. Один из сыновей болен астмой тяжелой формы», - рассказывают соседи. Они характеризуют семью Оздоевых как «порядочную и положительную».

«Утром мы легли спать после сухура, и через пару часов начался грохот. Сначала подумали, что газ взорвался. Мы смотрим, стреляют вовсю из автоматов, гранатометов. Это не прекращалось, свистели пули по всей улице, все выбежали туда, но улица вся была оцеплена, подходы к дому заблокированы. Мы знали, что там живет полицейский. Из самого дома не стреляли, мы не видели этого, женщина кричала, что это ее дети. Мужчины кричали: «Это месяц Рамадан, что вы делаете!?» Отец вышел сначала, они отправили его обратно, чтобы женщину вывел, а она кричала: «Они хотят убить моих сыновей, я не выйду». Она говорила мужу, чтобы он разобрался в том, что происходит», - рассказал очевидец событий.

«Туда приехали их родственники, их тоже не пускали. Двоюродный брат кричал на сотрудников, что в доме инвалид, а второй их сын за ним ухаживает, недоумевал, что они делают, его скрутили, затолкали в машину», - продолжают очевидцы.

Соседи рассказывают, что версия Национального антитеррористического комитета о том, что из дома отстреливались, не соответствует действительности. На самом деле, силовики инсценировали то, что якобы жильцы дома вели стрельбу.

«Там все кричали, почему вы говорите, что из дома стреляют? В огороде силовики сделали засаду и сами оттуда стреляли. У Оздоевых огород выходит на пустырь. Они с гранатометом прямо по их дому произвели 8-9 выстрелов. Люди кричали: «Вы что, друг в друга стреляете?». Все наши соседи думают, что это было сделано намеренно, чтобы представить ситуацию, как будто огонь велся из дома. На самом деле это была инсценировка. После этого дом подорвали, сожгли все внутри», - рассказал сосед Оздоевых, который также утверждает, что соседям ничего неизвестно о какой-либо противоправной деятельности членов семьи Оздоевых.

«Никто из них не в чем таком не был замечен. Если только отец не угодил чем-то. Силовики увезли отца с собой», - рассказывает один из соседей.

Версию , которую представили силовики, подтвердил и глава Ингушетии Юнус-Бек Евркуров. По его словам, убитые в ходе «спецоперации» в Ингушетии, якобы готовили теракты накануне праздника Ураза-байрам.

«Группа террористов готовила террористический акт в месяц Рамадан, в преддверии праздника Ураза-байрам. Причины, которые их на это толкнули, идеологи, которые их вербовали, связь с теми, кто их координировал, в какую группировку они входили - сейчас устанавливает следствие», - вторит силовикам Евкуров.