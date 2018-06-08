В Копенгагене впервые судят датчанина за сражение в рядах YPG

Шесть месяцев тюрьмы получил Томми Мёрк (Tommy Mørck) за то, что поехал в Сирию воевать с ИГИЛ* в рядах YPG.

39-летний Мёрк говорит, что собирается обжаловать решение суда. «Вот почему я очень счастлив решением суда. Если бы это был всего лишь небольшой штраф или месяц заключения, не так много людей интересовались бы произошедшим...А если бы никто не интересовался, не было бы никого, кто бы интересовался моей критикой закона, и вообще законодательства Дании».

Томми Мёрк стал первым датчанином, которого признали виновным в нарушении закона о въезде или нахождении в определенных конфликтных районах. Закон вступил в силу 30 сентября 2016 года. Между ноябрем 2016 и мартом 2017 Мёрк не менее 25 раз посещал Ракку, чтобы сражаться там с ИГИЛ.

Надо сказать, что сам закон вызывает критику, так как он ограничивает одно из фундаментальных прав либерального общества — право на передвижение. Но особенно многие критикуют его применение к Мёрку. Всем понятно, что когда закон принимался в 2016 году, его смысл был в наказании для тех датчан, которые могли присоединиться в Сирии к ИГИЛ или Аль-Каиде*. Тем не менее, выходит так, что пока что единственным осужденным является Мёрк, который поехал в Сирию воевать с ИГИЛ.

К тому же Мёрк утверждает, что не знал об этом законе, находясь в Сирии, и у него не было карты или GPS, чтобы узнать, в каком именно районе он находится, и является ли он запрещенным.

В то время как защитники Мёрка считают, что для него необходимо сделать исключение, так как он воевал на «правильной стороне», прокуроры утверждают, что единственная важное обстоятельство в данном случае это само нарушение закона.

Датский закон о въезде в конфликтные регионы без разрешения правительства предусматривает наказание вплоть до шести лет тюрьмы.

*-запрещены в РФ