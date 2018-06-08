Ифтар в Белом доме обошелся без американских мусульман

Президент США Дональд Трамп, как и было ранее анонсировано, провел в среду ифтар в Белом доме. Для Трампа это первый ифтар в Белом доме, и в этом смысле, событие почти историческое.

Во время ужина Трамп превозносил достоинства Рамадана и призывал к сотрудничеству на Ближнем Востоке.

«Сегодня, когда мы наслаждаемся великолепным ужином в Белом доме, давайте стремиться воплотить благодать и добрую волю, которые отмечают сезон Рамадана», - сказал Трамп.

«Давайте молиться за мир и справедливость, и давайте решим, что эти ценности будут вести нас, когда мы будем работать вместе, чтобы построить светлое и процветающее будущее, которое делает честь и славу Богу», - продолжил он.

Трамп упомянул ифтар как «священную традицию одной из великих религий мира».

За столом с Трампом сидели посол Саудовской Аравии принц Халид бин Салман и посол Иордании Дина Хавар. Всего в столовой Белого дома присутствовали около 50 гостей — дипломаты и члены правительств из Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Туниса, Ирака, Катара, Бахрейна, Марокко, Алжира и Ливии, как сообщает агентство AFP.

«Каждому из вас и мусульманам всего мира: Рамадан Мубарак. Сегодня мы благодарим за возобновленные узы дружбы и сотрудничества, которые мы создали с нашими уважаемыми партнерами со всего Ближнего Востока», - сказал он.

Трампа много критиковали за пропущенный в прошлом году ифтар в Белом доме, ставший уже традицией предыдущих трех президентов, но в этом году он, кажется, решил исправиться. Но состав гостей на этом ифтаре пожалуй еще более красноречив, чем отсутствие ифтара. В Белый дом не были приглашены представители ни одной серьезной мусульманской организации США, ни один из мусульманских деятелей, активистов или ученых.

Присутствие исключительно дипломатов с Ближнего Востока, при отсутствии собственно американских мусульман, показывает, что в представлении нынешней администрации Ислам это религия иностранцев, но никак не американцев, даже несмотря на то, что около трех с половиной миллионов (по самым точным подсчетам) мусульман являются гражданами США.

Разумеется, дело не в том, что Трамп не знает про миллионы американских мусульман. Еще до начала своего президентского срока Трамп стал чрезвычайно конфликтной фигурой для этих мусульманских организаций — из-за своей исламофобской риторики во время избирательной кампании, из-за запрета на въезд в США граждан нескольких мусульманских стран, откровенной поддержки Израиля и т. д. И настроение уже такое, что вряд ли в ближайшее время можно рассчитывать на примирение.

«Мы хотим отметить лицемерие ифтара в Белом доме после того, как они пропустили его на год, затем запустили Muslim Ban, осуществили экстренную проверку, увеличили надзор за мусульманами в США, а затем действуют так, как будто мы все друзья», - сказал Роберт Маккоу, директор по делам правительства в Совете американо-исламских отношений (CAIR).

Некоторые лидеры американских мусульман заявили, что не пришли бы на ифтар в Белый дом, даже если бы получили приглашение. Как сказала Далия Могамед, директор по исследованиям Института социальной политики и взаимопонимания:

«Посещение этого мероприятия, особенно в течение священного месяца, времени самоанализа и духовного роста, было бы неуместным, на мой взгляд, поскольку это, по-видимому, нормализует поведение этой администрации».

В общем, все согласны, что послание ифтара в Белом доме было направлено главным образом определенным союзникам США, особенно в Персидском заливе. Что же касается американских мусульман, пока что это не та община, чья благосклонность хотя бы каким-то образом волновала Трампа.