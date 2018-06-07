Общество

В «Шатре Рамадана» выбрали лучшего чтеца Корана

7 июня в 18:30 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Вчера в московском «Шатре Рамадана» на Поклонной горе выбрали лучшего в России чтеца Корана. Победителем ежегодного всероссийского конкурса хафизов, который проходит в дни Священного месяца Рамадан, стал 16-летний Айемуддин Фахрудинов из Тульской области.

По словам юного хафиза, он начал учить Коран в возрасте 6 лет. Всего за четыре года усердной работы он выучил весь Коран.

«За звание лучшего чтеца Корана России боролись представители разных регионов нашей страны, в частности, из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Екатеринбурга, Перми, республик Татарстан, Карачаево-Черкессия, Дагестан и Ингушетия, Кировской и Пензенской областей», -  рассказал зампредседателя Совета муфтиев России Рушан Аббясов.

Автор: Нуруль Иман
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