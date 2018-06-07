Чечня – самый «молодой» регион России

Самым молодым регионом по возрастному составу стала Чеченская Республика. Такие данные приводятся в докладе о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей за 2017 год, опубликованном на сайте Минтруда РФ.

Самым пожилым регионом России названа Тульская область. Доля населения старше трудоспособного возрастав в регионе составляет более 30%, а Чечня и Тува признаны самыми «молодыми» с 10,4 и 11,4% пожилого населения соответственно.

«В РФ из 146,9 млн человек каждый четвертый (37,3 млн человек) находился в возрасте старше трудоспособного, что составляет 25,4% ко всему населению страны», - говорится в докладе Минтруда.

По данным Пенсионного фонда России, общая численность пенсионеров составляет более 46 млн человек.