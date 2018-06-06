В Ингушетии мужчину отправили в колонию за публикацию в соцсети

В Ингушетии осудили местного жителя по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием сети Интернет. По мнению стороны обвинения, 30-летний житель республики в 2014 году разместил в открытом доступе в соцсети «ВКонтакте» видеофайл с названием «Саид Бурятский шахид ин ша Аллах».

Прокурор заявил, что «упомянутый видеофайл решением Ленинского районного суда города Краснодара от 25 октября 2013 признан экстремистским материалом и внесен в Федеральный список экстремистских материалов, доступ к которым на территории России запрещен».

Кроме того, мужчина оставил под видеофайлом текстовый комментарий, который, по мнению прокурора, дает одобрительную оценку деятельности Саила Бурятского.

Северо-Кавказский окружной военный суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.