Их нравы

В Ингушетии мужчину отправили в колонию за публикацию в соцсети

6 июня в 17:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В Ингушетии осудили местного жителя по  ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием сети Интернет.  По мнению стороны обвинения, 30-летний  житель республики в 2014 году  разместил в открытом доступе в соцсети «ВКонтакте» видеофайл с названием «Саид Бурятский шахид ин ша Аллах».

Прокурор заявил, что  «упомянутый видеофайл решением Ленинского районного суда города Краснодара от 25 октября 2013 признан экстремистским материалом и внесен в Федеральный список экстремистских материалов, доступ к которым на территории России запрещен».

Кроме того, мужчина оставил под видеофайлом текстовый комментарий, который, по мнению прокурора, дает одобрительную оценку деятельности Саила Бурятского.

Северо-Кавказский окружной военный суд назначил мужчине наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Автор: Нуруль Иман
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