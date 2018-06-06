Асад ударил по жилым кварталам в Идлибе

ВВС асадитского режима нанесли удар по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, входящим в зону деэскалации. В результате удара погибли два мирных жителя и пятеро получили ранения. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на директора Управления гражданской обороны («Белые каски») в Идлибе Мустафу Хаджа Юсуфа

По его словам, утром интенсивным бомбардировкам подверглись южные и западные районы провинции Идлиб. Бомбардировке подверглись населенные пункты в районе Ариха, Урум Джуз, Беанкул, Бишириййе и Мухамбил.

Раненые доставлены в ближайшие больницы.