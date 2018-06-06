Большинство американских мусульман соблюдает пост в месяц Рамадан — Центр Пью

Мусульмане всего мира отмечают Рамадан, священный месяц, когда мусульмане обязаны поститься от восхода до заката, сосредоточиваясь на своей духовной жизни, чтобы стать ближе к Богу. Не так давно, известный статистический центр Pew опубликовал данные исследования в американской мусульманской общине. Согласно этому исследованию, подавляющее большинство американских мусульман (восемь из десяти) держат пост.

На самом деле, взрослые американские мусульмане чаще говорят, что они постятся во время Рамадана, чем, что они молятся пять раз в день (42%) или еженедельно посещают мечеть (43%), согласно опросу исследователей центра Пью в 2017. И намного больше женщин постятся в Рамадан (82%), чем носят хиджаб, по крайней мере большую часть времени (43%).

Пост Рамадана распространен во всех демографических группах, составляющих 2,15 миллиона взрослых мусульман. Например, доли постящихся мусульманских мужчин и женщин (77% и 82%) почти аналогичны, также минимальна разница между мусульманами, родившимися в США и иммигрантами (79% и 80%).

Неудивительно, что примерно девять десятых мусульман США (92%), которые говорят, что религия «очень важна» в их жизни, соблюдают пост. Среди мусульман, которые говорят, что религия «несколько важна», две трети (65%) говорят, что они постятся. Но даже среди американских мусульман, которые говорят, что религия «не слишком» или «совсем не важна», значительная доля (41%) говорит, что они постятся.

Пост месяца Рамадан также широко соблюдается мусульманами всего мира, согласно докладу Исследовательского центра Пью, опубликованному в 2012 году. Действительно, в большинстве из 39 обследованных стран со значительным мусульманским населением более девяти десятых взрослых мусульман постились.