Жители Малайского квартала Кейптауна борются за сохранение своего наследия



В минувшие недели жители квартала Бо-Каап в Кейптауне устроили целый ряд акций протеста — от сожжения покрышек на улицах квартала до массовых публичных ифтаров. Таким образом жители квартала решили высказать свое мнение относительно джентрификации - реконструкции и обновлению строений в прежде не фешенебельных городских кварталах, в результате чего их прежним жителям просто не остается там места — а также возросших темпов застройки и социального неравенства.

Бо-Каап, известный также как Малайский квартал — это исторический район Кейптауна, по сути город в городе, сердце кейптаунских малайцев (cape malay). Именно в этом районе еще в 18 веке возникло поселение мусульман, в основном рабов и тех, кого голландцы ссылали сюда, после подавления восстаний на островах нынешней Индонезии. В Бо-Каапе находится множество мечетей, в том числе старейшая мечеть Кейптауна и Южной Африки вообще, в которой хранится старейший в ЮАР мусхаф Корана. Здесь также находится первое мусульманское кладбище, на которой похоронены уляма и отцы кейп-малайской общины. Таким образом, Бо-Каап чрезвычайно важен как сердце исламской общины в Кейптауне.

В последнее время, из-за экономического развития и расширения Кейптауна, недвижимость Бо-Каапа стала чрезвычайно востребованной — район находится в самом центре города. Играет свою роль и уникальная живописная архитектура улиц. Естественно, все это ведет к тому, что район постепенно утрачивает самобытность, а местные жители, относительно безболезненно пережившие даже времена апартеида, теперь не находят себе места в новом Бо-Каапе.

Цены на жилье в Бо-Каапе выросли до такой степени, что люди, выросшие в этом районе, не могут позволить себе купить жилье или продолжать жить в этом районе, причем самая дешевая квартира в настоящее время продается за почти 2 миллиона рэндов (около 150 000 долларов США). Тарифы на коммунальные услуги также выросли, из-за чего многие местные жители были вынуждены продать жилье.

Жители, не имеющие доступного жилья, сталкиваются с чрезвычайно трудными условиями жизни, когда в двухкомнатной квартире живут до 30 человек.

Проблемы с дорожным движением и парковкой, нехваткой спортивных площадок и

многое другое — все это проблемы, с которыми сталкиваются сегодня жители Бо-Каапа.

Отдельно стоит упомянуть тот факт, что новые жители Бо-Каапа уже начинают требовать «сделать потише» азан, а то и вовсе прекратить его транслировать из мечетей района, потому что он, дескать, им «мешает». Для мусульманских старожилов района, выросших с азаном, который не переставал звучать даже в годы апартеида, это особенно возмутительно.

На прошлой неделе жители Бо-Каапа заявили, что не желают больше принимать туристов и застройщиков в своем районе, пока не будет утвержден статус сохранения наследия общины.

Представитель пресс-службы гражданской ассоциации Бо-Каапа Осман Шабудин сказал: «Город очень долго знал о наших проблемах».

«Мы хотим, чтобы они относились к нашим проблемам, как к вопросам первостепенной важности. Жители Бо-Каапа страдают от жадности города, позволившего новое строительство».

В прошлый понедельник сотни людей собрались на митинг, жгли покрышки и различный мусор.

«Ряд вопросов, которые игнорировались годами, создали этот взрыв.

К ним относятся высокие тарифные ставки и чрезмерные сборы, которые они хотят от пенсионеров и жителей этого сообщества.

«Новое строительство разворачивается повсюду, но мы не получаем от него пользы. У нас около 40 автобусов припаркованы на наших дорогах ежедневно» - говорит Шабудин.

Город наносит ответный удар. Член совета мэрии Кейптауна Дженис Смит, член комитета по вопросам безопасности, заявила, что за протестами стоят «зловещие силы», и что протестующие на самом деле не были жителями Бо-Каапа. В ответ жители пригласили ее приехать и самой поговорить с местными жителями

Молодежь Бо-Каапа е собирается сдаваться и создала общественное движение «Бо-Каап, вставай!». Они заявляют, что у них есть несколько идей, как улучшить ситуацию, и готовы высказать их, если власти города будут их слушать.