СМИ: США и Катар договариваются о добыче сланцевого газа

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщило, что Американская корпорация Exxon обсуждает с катарской госкомпанией Qatar Petroleum возможность сотрудничества в сфере добычи сланцевого газа на территории США.

По информации издания, стороны изучают возможность совместной разработки принадлежащих Exxon газовых месторождений в США, расположенных от Западного Техаса до Северной Дакоты.

Для реализации своих планов компании могут создать совместное предприятие (СП). Qatar Petroleum может вместе с подразделением Exxon - XTO Energy вложить инвестиции в разработку новых скважин.

При этом отмечается, что конкретных договоренностей стороны еще не достигли. Переговоры могут завершиться без достижения соглашения, уточнили источники.