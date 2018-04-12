В Стамбуле открылась крупнейшая выставка кондитерских изделий

В Стамбуле открылась 12-я Международная выставка хлебобулочных, кондитерских изделий, мороженого, шоколада и технологий (IBATECH İstanbul). Это крупнейшая в Евразии и вторая по масштабам в мире выставка была организована компанией Messe Stuttgart Ares. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

По словам главы компании Уфука Алтынтопа, выставка также одновременно пройдет в Анкаре и Измире.

Он рассказал, что на выставке представлена продукция более 400 местных и зарубежных компаний.

«С прошлогодней выставкой ознакомились посетители из 114 стран. Ожидаем в нынешнем году 80 тысяч посетителей из 120 стран мира», - сказал Алтынтоп.

На выставке представлено 40 видов оборудования для ресторанов и кондитерских.

В рамках выставки будут организованы мастер-классы шеф-поваров.