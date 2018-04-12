В Саудовской Аравии впервые провели женский велопробег

В Саудовской Аравии вслед за недавно прошедшим женским марафоном провели велопробег, который также организовали только для женщин. Мероприятие прошло в спортивном комплексе Джидды.

Это первый в истории королевства велопробег, предназначенный для женщин.

В соревновании приняли участие 47 участниц разных возрастов. Они состязались за первенство в десятикилометровой дистанции. Организатором мероприятия выступило Управление по делам спорта.

Координатор велопробега Надима Абу аль-Анайн рассказала, что желающих участвовать оказалось больше, чем предполагалось. Поэтому, идя на встречу желающим, число участниц было увеличено.