Ильхам Алиев остается президентом еще на семь лет

В Азербайджане, как и предполагалось, в президентских выборах лидирует Ильхам Алиев. Центральная избирательная комиссия страны огласила практически окончательные итоги состоявшихся вчера выборов после подсчёта 99,9% голосов избирателей.

По данным ЦИК Азербайджана, действующий глава республики Ильхам Алиев получил 86,03%.

Остальные «конкуренты» Алиевы разделили между собой оставшиеся несколько процентов. Так, председатель партии «Единый народный фронт Азербайджана» Гудрат Гасангулиев набрал 3,02%, самовыдвиженец Захид Орудж — 3,11%, председатель Демократической партии Азербайджана Сардар Джалалоглу — 3,03%, председатель партии «Современный Мусават» Хафиз Гаджиев — 1,52%, председатель Социал-демократической партии Азербайджана Араз Ализаде — 1,38%, председатель партии «Национальное возрождение» Фарадж Гулиев — 1,17%, кандидат от инициативной группы народофронтовцев Рази Нуруллаев — 0,74%.

Ильхам Алиев, согласно новым поправкам, будет президентом Азербайджана семь лет.