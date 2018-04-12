В ОАЭ появятся машины с электронными номерами

Уже в следующем месяце в эмирате Дубай Объединенных Арабских Эмиратов начнут тестировать электронные автомобильные номера с экраном, GPS-антенной и передатчиком информации.

Отмечается, что внедренные технологии смогут передавать экстренным службам данные о дорожно-транспортных происшествиях, а в случае угона на экране номера будет отображаться соответствующая надпись.

Кроме этого «умные» номера будут поддерживать связь с другими транспортными средствами, от которых автомобиль может узнать о дорожной обстановке и авариях на пути.

Власти эмирата отмечают, что одно из преимуществ номеров - это возможность смены номера через интернет без его физической замены. При этом они подчеркнули, что при использовании электронных номеров могут возникнуть технические недостатки системы, вызванные жарким климатом в стране.