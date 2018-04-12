Трамп – России: «Готовься!»

Президент США Дональд Трамп в раннем утреннем твитте вчера сообщил России о подготовке к запуску «хороших, новых и «умных!» (то есть, высокотехнологичных) ракет по силам режима Башара Асада в Сирии, который недавно устроил химическое нападение на жителей города Дума.

Твит последовал за интервью российского посла в Ливане, которое он дал во вторник телеканалу «Аль-Манар» (принадлежащему «хизбулле»), о том что если американская ракетная атака состоится, россияне будут сбивать все американские ракеты.

Трамп также упрекнул Россию за поддержку Башара аль-Асада, заявив, что «не стоит поддерживать животное, которое травит свой народ отравляющим газом».

В ответ на твиты Трампа пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова написала, что: «Умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом».

Трамп обещал принять окончательное решение по операции против Асада в среду, но пока что удара не последовало.

Во вторник конкурирующие проекты резолюций США и России о создании нового экспертного органа для расследования нападений с применением химического оружия в Сирии не прошли в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций.

Джеймс Маттис, министр обороны США, не исключил никаких военных действий против сил Асада, в то время как посол США в ООН Никки Хейли предупредила, что Вашингтон готов «отреагировать» на нападение, независимо от того, будет ли действовать Совет Безопасности или нет.

Представители РФ же обещают ответить. Владимир Шаманов, председатель комитета Госдумы по вопросам обороны, заявил РИА Новости в среду, что если американцы захотят испытать российское оружие, они получат достойный ответ.

Как бы то ни было, в среду появились сообщения о том, что с военных баз асадитского режима вывозят военную технику. Ее перевозят в Хмеймим в провинции Латакия, на российскую авиабазу. Все силы режима приведены в повешенную боевую готовность.

Примечательно, однако, что вскоре после воинственного твита про «умные ракеты» Трамп опубликовал еще один твит, в уже совсем другой тональности. Он начал с того, что, по его мнению, отношения обеих стран еще никогда не были такими плохими, как сейчас, даже в годы холодной войны.

«Для этого нет причин. России нужна наша помощь для развития экономики, нам было бы нетрудно ее оказать. Надо, чтобы все страны работали сообща. Давайте остановим гонку вооружений?» - написал Трамп.