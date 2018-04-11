Общество

В ОАЭ мошенников приговорили к 500 годам тюрьмы

11 апреля в 19:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В ОАЭ вынесли приговор двум мошенникам, которых приговорили к  более  500 годам  тюремного заключения.  Преступников обвинили в создании финансовой пирамиды на 200 миллионов долларов. Об сообщает эмиратское издание The National.

От действий двух мошенников пострадали более 500 человек. Суд в Дубае назначил по году тюрьмы за каждый случай мошенничества.

Мошенники-иностранцы использовали так называемую «схему Понци», когда первые инвесторы получают высокие доходы за счет привлечения новых инвесторов.

Деятельность мошенников была пресечена в 2016 году. Поиск активов велся в ОАЭ, Индии, странах Северной и Южной Америки. Было арестовано около 25 банковских счетов.

Автор: Нуруль Иман
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