В ОАЭ мошенников приговорили к 500 годам тюрьмы

В ОАЭ вынесли приговор двум мошенникам, которых приговорили к более 500 годам тюремного заключения. Преступников обвинили в создании финансовой пирамиды на 200 миллионов долларов. Об сообщает эмиратское издание The National.

От действий двух мошенников пострадали более 500 человек. Суд в Дубае назначил по году тюрьмы за каждый случай мошенничества.

Мошенники-иностранцы использовали так называемую «схему Понци», когда первые инвесторы получают высокие доходы за счет привлечения новых инвесторов.

Деятельность мошенников была пресечена в 2016 году. Поиск активов велся в ОАЭ, Индии, странах Северной и Южной Америки. Было арестовано около 25 банковских счетов.