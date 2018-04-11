В Татарстане прошел детский конкурс чтения Корана

В Татарстане прошел ежегодный конкурс чтения Корана среди детей. Мероприятие прошло в центральной мечети Альметьевска.

Абсолютным победителем конкурса стал Абдулла Аухадеев. В качетсве награды он получил от спонсоров барана.

Имам-мухтасиб Альметьевского района и Альметьевска Фагим хазрат Ахметзянов подчеркнул, что с каждым годом количество принимающих участие в конкурсе чтения Корана детей увеличивается. «Это, пожалуй, самое красивое, самое значимое соревнование, настоящий праздник для нас всех», – сказал имам-мухтасиб.

В ходе конкурса дети состязались в правильном и красивом чтении священной книги в четырех возрастных группах в нескольких номинациях по количеству выученных джузов.

Победителям и призерам состязания вручили дипломы и денежные сертификаты.