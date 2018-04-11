Шокирующая правда: каждые три дня Израиль убивает одного палестинского ребенка

Международная ассоциация защиты детей заявила, что согласно ее данным, сионистские оккупационные силы убили около 2000 палестинских детей с начала второй интифады в сентябре 2000 года.

Согласно их статистике, раз в три дня в течение последних 18 лет от рук Израиля погибал один палестинский ребенок.

Кроме того, израильтяне ежегодно арестовывают и заключают в тюрьму около 700 палестинских детей. А с начала второй интифады сионистские власти арестовали более 14 тыс. палестинских детей, из которых 350 все еще находятся в тюрьме.