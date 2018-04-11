В Сирии за март убито около 800 мирных жителей

Правозащитники подготовили доклад о жертвах сирийской кровавой резни за прошедший месяц. По информации Сирийской правозащитной организации (SNHR) жертвами 54 массовых убийств в Сирии в марте, 40 из которых совершил режим Башара Асада, стали 783 мирных сирийца. Половину погибших составляют женщины и дети.

По данным SNHR, в целом в марте режим Асада, ВКС России, группировка PYD/PKK и другие группы причастны к 54 массовым убийствам, жертвами которых стали 783 мирных жителя, в том числе 198 детей и 138 женщин.

Режим Асада за указанный период совершил 40 массовых убийств, 39 из которых пришлись на пригород Дамаска Восточную Гуту. ВКС России совершили четыре массовых убийства, PYD/PKK - два, другие группировки -восемь.

Жертвами сил режима Асада стали 620 мирных жителей, в том числе 142 ребенка и 105 женщин, ВКС России - 78 (41 ребенок и 14 женщин), PYD/PKK - 17, в том числе пять женщин, других группировок - 68 (15 детей и 14 женщин).