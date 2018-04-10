В татарстанском городе Альметьевске мусульманин-борец выиграл путевку в хадж. Айрат Самигуллин участвовал в турнире мусульманской молодежи по национальной борьбе корэш и армспорту.

Республиканские соревнования прошли 7 апреля в Набережных Челнах. В них приняли участие три чемпиона мира, девять мастеров спорта и 17 кандидатов в мастера спорта. На турнир съехались 63 борца и 42 спортсмена по армрестлингу. Отмечается, что перед соревнованиями они прошли предварительное тестирование на знание правил чтения намаза.

Кубок ДУМ РТ получила команда спортсменов из Альметьевска. Абсолютным батыром по национальной борьбе стал альметьевский спортсмен Фаниль Мингазов. Путевку в хадж разыграли путем жеребьевки среди победителей всех весовых категорий.