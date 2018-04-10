В Азербайджане «день тишины» - завтра выборы президента

В Азербайджане сегодня «день тишины» перед выборами президента - кандидатам запрещено вести агитацию. Завтра в стране пройдут президентские выборы.

Всего на должность главы государства претендуют восемь кандидатов, в том числе, действующий президент Ильхам Алиев. Кроме него за кресло президента будут бороться самовыдвиженец Захид Орудж, Араз Ализаде от Социал-демократической партии, Гудрат Гасангулиев от «Единого народного фронта», Фарадж Гулиев от партии «Движение национального возрождения», Хафиз Гаджиев – «Современный Мусават», Рази Нуруллаев от «Инициативной группы фронтистов», Сардар Джалил оглы от Азербайджанской Демократической партии.

Отметим, что Ильхам Алиев баллотируется в президенты в четвертый раз. В этом году глава государства впервые будет избран на семилетний срок.