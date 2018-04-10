События

У берегов Марокко затонула лодка с беженцами

10 апреля в 18:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Вчера возле берегов Марокко затонула резиновая лодка с беженцами. Судно потерпело крушение в северных территориальных водах Марокко. В результате инцидента  шесть человек погибли и десять пострадали.

По сообщениям местных СМИ со ссылкой на мэрию северного города Танжер, группа  беженцев  пыталась добраться до Испании через Средиземное море. Их резиновая лодка потерпела крушение в понедельник ранним утром у побережья Танжера.

Установлено, что среди погибших четверо марокканских граждан. Десять пострадавших доставлены в больницу.

Автор: Нуруль Иман
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