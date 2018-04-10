У берегов Марокко затонула лодка с беженцами

Вчера возле берегов Марокко затонула резиновая лодка с беженцами. Судно потерпело крушение в северных территориальных водах Марокко. В результате инцидента шесть человек погибли и десять пострадали.

По сообщениям местных СМИ со ссылкой на мэрию северного города Танжер, группа беженцев пыталась добраться до Испании через Средиземное море. Их резиновая лодка потерпела крушение в понедельник ранним утром у побережья Танжера.

Установлено, что среди погибших четверо марокканских граждан. Десять пострадавших доставлены в больницу.