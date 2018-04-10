Казахстан отправит своих миротворцев в Ливан

Казахстан уже в этом году направит своих миротворцев в Ливан. Об этом заявил вице-министр обороны Казахстана Талгат Мухтаров на правительственном часе в мажилисе парламента.

«Мы сейчас проводим большую подготовительную работу для направления нашего подразделения в одну из миротворческих миссий. Некоторое время мы в миротворческой деятельности участвовали только через направление наших отдельных офицеров в качестве штабных офицеров, офицеров-наблюдателей», – сказал Мухтаров.

Он сообщил, что уже осенью Астана отправит в Ливан роту в количестве 120 человек.