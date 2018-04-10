В Идлибе взорвался жилой дом: десятки погибших

В сирийском городе Идлибе произошел взрыв в семиэтажном доме. В результате трагедии погибло не меньше 28 человек и 135 получили ранения. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на главу Управления гражданской обороны Идлиба Хаджа Юсуфа.

По его словам, большинство пострадавших – дети. Состояние раненых оценивается как тяжелое, отметил Юсуф.

Причина взрыва пока остается неизвестной. На месте происшествия отряды гражданской обороны ведут поисково-спасательные работы.

Взрыв также нанес ущерб близлежащим домам и автомобилям.