Великобритания открыла военную базу в Бахрейне. Отмечается, что это первая постоянная военная база Королевства на Ближнем Востоке за более чем четыре десятилетия. Об этом сообщает Al-Arabiya.

Британский центр поддержки ВМС может принять одновременно до 500 членов британского флота, включая моряков, солдат и летчиков. Британские чиновники описали центр как первую постоянную британскую базу на востоке Суэцкого канала с 1971 года.

База включает помещения для ночлега, спортивные сооружения, часовню и зоны отдыха для военных.

Стоит отметить, что на территории Бахрейна также базируется Пятый флот США.