Москва: дело «Джамаат Таблига» передали в суд

В Никулинский районный суд Москвы поступило дело шестерых мусульман, которых обвиняют в причастности к деятельности запрещенной в России организации «Джамаат Таблиг». Мусульман обвиняют по ч. 2 ст. 282.2 УК.

Напомним, 15 ноября 2017 года Кунцевский районный суд Москвы арестовал пять человек: Али Ажиева, Жылдызбека Исмаилова, Кунана Турдиматова, Максата Бердикулова и Али Зулушева. 29 ноября Дрогомиловский районный суд Москвы арестовал Мурахмедова Я.

Стоит отметить, что в путинской России преследуются многие исламские движения, невзирая на то, что многие из запрещенных организаций занимаются лишь изучением ислама и объяснения его людям.