В Украине разрисовали мечеть крестами

Вандалы расписали крестами здание, которое Ассоциация мусульман Украины (АМУ) арендует в Чернигове. Об сообщает Крым.Реалии со ссылкой на руководителя черниговской общины АМУ Абдуллу Коломиеца.

По его словам, кроме крестов, нарисованных черной краской, на дверях и стенах помещения для молитвы неизвестные оставили у дверей кирпич, к которому скотчем было прикреплено «изображение» Иисуса и его матери Марии.

Имам считает, что данные дейтсвия являются актом вандализма с целью посеять межрелигиозную рознь.

«Кто-то пытается стравить людей разных вероисповеданий… Мы хотели бы, чтобы соответствующие органы расследовали это, чтобы выполняли свою работу и подобное не повторялось впредь», – сказали имам.