Сирия: возле мечети взорвали бомбу

В Сирии в городе Аль-Баб произошел взрыв у входа в мечеть. Кровавый инцидент произошел в минувшие выводные. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Прямо возле мечети взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате взрыва погибли восемь мирных жителей, еще 20 получили ранения.

Глава Управления сил гражданской обороны (Белые каски) Аль-Баба Аммар Селма сообщил «Анадолу», что заминированный автомобиль был приведен в действие у одной из городских мечетей.

По словам медиков, состояние некоторых раненых было оценено как тяжелое.