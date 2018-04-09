Ташкент возобновил поставку газа в Таджикистан

Узбекистан возобновил поставку газа в Таджикистан, которая была прекращена 6 лет назад. Отмечается, что поставка началась через магистральный газопровод «Музрабад-Душанбе».

«Сегодня для нашего народа радостный день. Начались поставки природного газа. Это стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым между главами двух государств. Работы [по возобновлению поставок] были проведены в кратчайший срок», – сообщил первый заместитель генерального директора компании «Таджиктрансгаз» Шавкат Шоимов.

Поставка газа осуществляется по двум ниткам газопровода «Музрабад-Душанбе» пропускной способностью 125 тысяч кубометров в час. При этом планируется расширить охват снабжения приграничных территорий.

В Договор по поставки в Таджикистан природного газа был подписан в ходе встречи президентов Узбекистана и Таджикистана в прошлом месяце.