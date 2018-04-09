Лидеры американского конгресса требуют надавить на Китай за репрессии в Синьцзяне

Администрации США нужно больше давить на Китай из-за задержания сотен тысяч мусульманских уйгуров в «центрах политического образования», в том числе десятков родственников репортеров, работающих в «Радио Свободная Азия» в Вашингтоне.
Это послание содержится в письме республиканского сенатора Марко Рубио из Флориды и члена-корреспондента Кристофера Смита, сопредседателей Исполнительной комиссии конгресса по Китаю, направленному в прошлую среду послу США в Пекине, Терри Бранстаду.
Рубио и Смит ссылаются на достоверные сообщения в СМИ о том, что от 500 000 до 1 миллиона уйгуров были отправлены в эти центры на нескольких месяцев «политического перевоспитания», что уже называют крупнейшим массовым арестом меньшинств в современном мире.
Призыв к более жесткой политической позиции Вашингтона происходит на фоне разрастающегося спора между администрацией Трампа и Китаем о тарифах и торговле.
Сообщают, что многие уйгуры были задержаны за молитву в «исламской» одежде или за наличие «иностранных связей», например, если они ранее выезжали за границу или если у них есть родственники в другой стране.
Среди задержанных есть десятки членов семей шести журналистов из вашингтонского радио «Свободная Азия», которые сообщали об усилении репрессий в западном регионе Китая в Синьцзяне, официально известном как Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР).
Четверо репортеров являются натурализованными гражданами США, а у двух есть основания полагать, что их родственники были задержаны непосредственно из-за их репортажей.
«Эти задержания служат запугиванию семей государственных служащих США и подрывают некоторые из наиболее эффективных отчетов из СУАР, региона, который все больше и больше выходит за пределы видимости международных журналистов, членов гражданского общества и дипломатов», - пишут Рубио и Смит.
Они ссылаются на сообщения о случаях смерти и пыток в центрах содержания под стражей. Они также подняли тревогу по поводу системы цифрового наблюдения в регионе, которая настолько широко распространена, что каждый аспект повседневной жизни контролируется камерами распознавания лиц, сканированием мобильных телефонов, сбором ДНК и обширным и навязчивым присутствием полиции.
Рубио и Смит попросили посла Бранстада лично возглавить усилия для освобождения родственников репортеров Радио «Свободная Азия».
«Если немедленное решение этих дел не будет принято, мы просим, чтобы Государственный департамент рассмотрел вопрос об отказе в выдаче виз руководителям или административному персоналу китайских государственных СМИ, работающих в Соединенных Штатах», - пишут конгрессмены.
Они также попросили посольство составить список должностных лиц Синьцзяна, ответственных за произвольные задержания и злоупотребления, чтобы ввести возможные санкции в соответствии с Законом Магнитского.
Посольство в своем ответном заявлении по электронной почте в четверг заявило, что оно «обеспокоено» сообщениями о задержаниях родственников журналистов и «глубоко обеспокоено» сообщениями об усилении репрессий в адрес уйгуров и других мусульман в Китае. По словам посольства, Бранстад обсуждал эти проблемы с китайским правительством.
«Мы призываем Китай освободить всех узников совести и уважать права человека и основные свободы всех его граждан».