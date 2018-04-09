Лидеры американского конгресса требуют надавить на Китай за репрессии в Синьцзяне

Администрации США нужно больше давить на Китай из-за задержания сотен тысяч мусульманских уйгуров в «центрах политического образования», в том числе десятков родственников репортеров, работающих в «Радио Свободная Азия» в Вашингтоне.

Это послание содержится в письме республиканского сенатора Марко Рубио из Флориды и члена-корреспондента Кристофера Смита, сопредседателей Исполнительной комиссии конгресса по Китаю, направленному в прошлую среду послу США в Пекине, Терри Бранстаду.

Рубио и Смит ссылаются на достоверные сообщения в СМИ о том, что от 500 000 до 1 миллиона уйгуров были отправлены в эти центры на нескольких месяцев «политического перевоспитания», что уже называют крупнейшим массовым арестом меньшинств в современном мире.

Призыв к более жесткой политической позиции Вашингтона происходит на фоне разрастающегося спора между администрацией Трампа и Китаем о тарифах и торговле.

Сообщают, что многие уйгуры были задержаны за молитву в «исламской» одежде или за наличие «иностранных связей», например, если они ранее выезжали за границу или если у них есть родственники в другой стране.

Среди задержанных есть десятки членов семей шести журналистов из вашингтонского радио «Свободная Азия», которые сообщали об усилении репрессий в западном регионе Китая в Синьцзяне, официально известном как Синьцзян-Уйгурский автономный район (СУАР).

Четверо репортеров являются натурализованными гражданами США, а у двух есть основания полагать, что их родственники были задержаны непосредственно из-за их репортажей.

«Эти задержания служат запугиванию семей государственных служащих США и подрывают некоторые из наиболее эффективных отчетов из СУАР, региона, который все больше и больше выходит за пределы видимости международных журналистов, членов гражданского общества и дипломатов», - пишут Рубио и Смит.

Они ссылаются на сообщения о случаях смерти и пыток в центрах содержания под стражей. Они также подняли тревогу по поводу системы цифрового наблюдения в регионе, которая настолько широко распространена, что каждый аспект повседневной жизни контролируется камерами распознавания лиц, сканированием мобильных телефонов, сбором ДНК и обширным и навязчивым присутствием полиции.

Рубио и Смит попросили посла Бранстада лично возглавить усилия для освобождения родственников репортеров Радио «Свободная Азия».

«Если немедленное решение этих дел не будет принято, мы просим, ​​чтобы Государственный департамент рассмотрел вопрос об отказе в выдаче виз руководителям или административному персоналу китайских государственных СМИ, работающих в Соединенных Штатах», - пишут конгрессмены.

Они также попросили посольство составить список должностных лиц Синьцзяна, ответственных за произвольные задержания и злоупотребления, чтобы ввести возможные санкции в соответствии с Законом Магнитского.

Посольство в своем ответном заявлении по электронной почте в четверг заявило, что оно «обеспокоено» сообщениями о задержаниях родственников журналистов и «глубоко обеспокоено» сообщениями об усилении репрессий в адрес уйгуров и других мусульман в Китае. По словам посольства, Бранстад обсуждал эти проблемы с китайским правительством.

«Мы призываем Китай освободить всех узников совести и уважать права человека и основные свободы всех его граждан».