Саудовская Аравия купит у США вооружение

Саудовская Аравия закупит у США вооружение на сумму $ 1,31 млрд. Договор был заключен на продажу Эр-Рияду 180 самоходных 155-миллиметровых гаубиц.

Накануне государственный департамент США одобрил сделку с Саудовской Аравией на продажу гаубиц.

Отмечается, что это оружие заменит уже стоящие на вооружении саудовской армии гаубицы M109A6 Paladin. Согласно контракту, покупатель получает полный комплект оборудования гаубиц, включая пулеметы.

Сделка была одобрена американской стороной после того как в Штатах побывал наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед.

В Пентагоне уверены, что одобренная Штатами сделка пойдет на пользу национальной безопасности США и увеличит безопасность важного партнера страны.