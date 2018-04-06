В Берлине исламофобы разрисовали мечеть

В германской столице совершено нападение на чайный дом при мечети Месджид-Аль-Акса, относящейся к Турецкому исламскому Союзу при департаменте по делам религии. Отмечается, что нападавшие облили краской окна чайного дома.

По словам имама мечети в районе Веддинг Махмута Айдына, он обнаружил последствия действий вандалов на окнах ранним утром, когда отправлялся на утренний намаз в мечеть. Окна были расписаны красными, зелеными и желтыми красками, а также надписями.

Прибывшие на место полицейские составили протокол по делу о вандализме. По их мнению, нападение могло быть совершено примерно в полуночь.

В Германии в последнее время участились нападения на мечети и исламские центры, поддерживаемые турецкой диаспорой. В большинстве случаев за актами вандализма стояли сторонники организаций PYD/PKK.