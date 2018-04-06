Сионистский следователь домогался до известной палестинской активистки

Открываются подробности преследования известной палестинской активистки Ахед Тамими. По словам защищающего ее адвоката Габи Ласки, Ахед подвергалась следователем сексуальным домогательствам. Об этом сообщает Arab48.com.

По словам правозащитницы, она подала несколько жалоб на работников органов следствия, однако, дело не было возбуждено ни по одной их статей. Ласки описала это как «грубое нарушение закона».

В своей жалобе адвокат отметила, что один из следователей допрашивал Ахед ненадлежащим образом для несовершеннолетней девушки, равнозначным сексуальному домогательству. Тот же следователь сказал Тамими, что он арестует ее родственников и будет их допрашивать, если она не скажет то, что он хочет услышать.

Ласки также добавила, что Тамими допрашивали двое мужчин без присутствия женщины в комнате, несмотря на то, что девушка еще несовершеннолетняя.