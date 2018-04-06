В Дубае пройдет уникальная выставка мусхафов Корана

С 19 апреля по 3 мая в Дубае пройдет выставка «Бирингемского Корана» – одной из самых старинных рукописей Корана, найденной в библиотеке Бирингемского университета в Великобритании. Об этом сообщает The Gulf News.

Подобная выставка уже проходила в других эмиратах. Так, в ноябре 2017 года Бирингемский Коран презентовали в Шардже на Международном книжном фестивале в Шардже(SIBF), а потом и в Абу-Даби в рамках года творческого сотрудничества Великобритании и ОАЭ. Тогда выставку посетили около 25 000 человек.

«Рукопись Бирмингемского Корана имеет большое значение для мусульманского наследия и изучения ислама. Мы очень гордимся тем, что обладаем таким сокровищем в Бирмингемском университете», – рассказал вице-канцлер Университета Бирмингема профессор сэр Дэвид Иствуд.