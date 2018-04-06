В Турции научный сотрудник расстрелял своих коллег

Вчера в турецком городе Эскишехир в университете Йылдырым было совершено вооруженное нападение. В результате, погибли 4 человека, злоумышленника задержали.

Сообщается, что научный сотрудник педагогического факультета университета в перерыве между лекциями открыл огонь по коллегам. Убитыми оказались заместитель декана педагогического факультета, секретарь и два преподавателя, у одного из которых он работал. Турецкие СМИ сообщают также о не менее трех раненых. Стрелявшего задержали сотрудники службы безопасности университета и передали полиции.

Мотив преступления остается неизвестным. По одной из версий, речь идет о бытовом конфликте.